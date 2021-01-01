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الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

السبت 18 سبتمبر 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة



رام الله / سما /

عزى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وتقدم الرئيس ، في برقية التعزية، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، مذكّرا بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدّم سنوات من حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، خلال رئاسته للجزائر الشقيق، وعمل خلالها لإرساء السلام والاستقرار، والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي دعمها وساندها بإخلاص.

وأعرب عن تعازيه الحارة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم بخير وازدهار.

#الرئيس عباس #الجزائر #بوتفليقة

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