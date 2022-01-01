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فاجعة تهُز مصر.. وفاة أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع

السبت 18 سبتمبر 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاجعة تهُز مصر.. وفاة أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع



القاهرة / سما /

أعلنت مصادر أمنية مصرية، مساء أمس الجمعة، مصرع رجل وثلاثة من أبنائه داخل مصنع المخللات الخاص به في المنطقة الصناعية بمركز بنى سويف المصرية شرق النيل .

وأفادت صحيفة الوطن المصرية، أنّ الروايات المذكورة حول سبب الوفاة مختلفة ما بين الاختناق والصعق الكهربائي.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية للحادث، أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور طرمبة، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل الذي يحتوي على مياه داخل المصنع.

في حين قالت رواية أخرى، أنه أثناء قيام الضحايا بتنظيف أحد الأحواض بالمصنع، تعرضوا للاختناق، نتيجة عدم وجود أكسجين كاف في قاع الحوض.

وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب وثلاثة من أبنائه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، حيث وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أنه أثناء قيام الأب أحمد سيد طايع، 50 سنة، وأبنائه الثلاثة بلال 19 عاماً، وعبدالله 18 عاماً، وأدهم 14 عاما، بتنظيف حوض المخلل داخل إحدى المصانع، تعرضوا لصعق كهربائي من موتور، ولقوا مصرعهم في الحال.

وأمر محافظ بني سويف، رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة لما ستسفر عنه التحقيقات.

#مصنع #مصر #وفاة #بنى سويف

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