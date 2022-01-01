أبو سلمية يحذر : أوضاع كورونا في القطاع صعبة جدًا وغالبية حالات الوفاة من الشباب

غزة / سما /

حذر رئيس لجنة الطوارئ في قطاع غزة د. محمد أبو سلمية من خطورة الموجة الثالثة من متحور دلتا -فيروس كورونا- على كافة الفئات لا سيما الفئات التي لا تتلقى تطعيمات اللقاح اضافة إلى المستهترين في اتخاذ اجراءات الوقاية من الفيروس.

وأوضح د. أبو سلمية في تصريح لإذاعة صوت القدس من غزة، أن غالبية حالات الوفاة في الموجة الثالثة تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى بسبب عدم تلقيهم التطعيمات اللازمة لحماية من الأثار الخطيرة لمتحور دلتا، مشيرًا إلى أن كبار السن التزموا بتلقي تطعيم كورونا.

ولفت إلى أن متحور دلتا خطير جدًا على الانسان لا سيما وأنه يستهدف الرئتين بشكل مباشر الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة دفع الأطباء لنقل المرضى إلى العناية المركزة، مبينًا الفيروس خطير ليس على فئة الشباب فقط بل على الحوامل ايضًا.

وقال د. أبو سلمية أن أكثر من 30 حامل دخلت العناية المركزة نتيجة اصابتهم بمتحور دلتا، مبينًا ان الصحة أجرت عمليات قيصرية لـ5 حوامل بشكل عاجل لإنقاذ حياة السيدة وجنينها.

وعبر رئيس لجنة الطوارئ في قطاع غزة لمواجهة كورونا عن غضبه الشديد لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سواء ارتداء الكمامة أو التباعد وعدم المصافحة والتقبيل وعدم تلقي التطعيمات، مناشدًا الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية نظرًا لخطورة الفيروس.

وتوقع د. أبو سلمية اتخاذ بعض الاجراءات المهمة لإلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اهمها تلقي اللقاح وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.

ولفت إلى أن 401 من مصابي فيروس كورونا متحور دلتا داخل المستشفيات منهم 255 مصاب في حالة حرجة جدًا.