المالكي يغادر الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة

رام الله / سما /

غادر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، والوفد المرافق له ارض الوطن اليوم السبت، متوجها الى الولايات المتحدة، للمشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال 76.

حيث سيشارك الوزير د.المالكي في اجتماعات ولقاءات المنظمات الاممية، والتجمعات الاقليمية المنعقدة على المستوى الوزاري، وسيقدم الرؤية الفلسطينية، وينقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، ضد القدس وابنائنا واحيائنا فيها، وضد الاسرى والمعتقلين، والحصار على قطاع غزة، واستمرار الاستعمار والاستيطان. ويغادر الوزير المالكي وفي جعبته كل المطالبات الفلسطينية للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري، الذي طال امده، ووضع حد لجرائمه، كما سيطرح القضايا الملحة كالحماية لابناء شعبنا، والمساءلة لاسرائيل وادوات احتلالها المختلفه من مستوطنين ومسؤولين عسكريين وسياسيين.



كما سيلتقي الوزير د. رياض المالكي بالعديد من نظرائه وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بالاضافة الى رؤساء وامناء عامين المؤسسات الدولية والاممية، ومن الجدير بالذكر ان السيد الرئيس محمود عباس سيقدم كلمة فلسطين يوم الجمعة الموافق 24 ايلول في الجلسة الصباحية للنقاس العام للجمعية العامة، مع نظرائة من قيادات دول المجتمع الدولي، من ملولدك ورؤساء.