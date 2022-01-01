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الاحتلال يُبعد مقدسيين عن المسجد الأقصى

السبت 18 سبتمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُبعد مقدسيين عن المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال الجمعة، مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.

وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني أن شرطة الاحتلال أبعدت سراج النتشة عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، ومحمد أبو غنام لمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أن القوات الخاصة والشرطة حاولت اعتقال علاء أبو عمر بعد ملاحقته في بلدة بيت حنينا، ثم سلمته "أمر استدعاء فوري" للتحقيق في مركز شرطة "القشلة"، بتهمة "الاعتداء على شرطي والتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام سدر من حارة باب حطة في القدس القديمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ومددت اعتقاله ليوم الأربعاء القادم.

#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #الاحتلال

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