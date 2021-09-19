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(طالع) الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 18 سبتمبر 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(طالع) الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد 19/9/2021.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة حتى الرقم (200) من كشف رقم (2021/30).

ونوهت للمسافرين  التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/30)

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

https://eservice.moi.gov.ps/

#وزارة الداخلية #معبر رفح #آلية السفر #السفر

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