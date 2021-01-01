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وزير خارجية المغرب يدعو وزراء إسرائيل لزيارة الرباط

السبت 18 سبتمبر 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية المغرب يدعو وزراء إسرائيل لزيارة الرباط



الرباط / سما /

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده تنتظر زيارات مهمة لمسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الجيش والاقتصاد.

ووفق وكالة (الأناضول) فقد قال بوريطة: "البعثات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بدأت فعلا بالعمل، بعد زيارة صديقي يائير لابيد (وزير الخارجية الإسرائيلي)، للرباط، الشهر الماضي".

جاء ذلك في أثناء مشاركته في لقاء افتراضي، بمناسبة مرور قرابة عام على توقيع اتفاقيات التطبيع، بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في اللقاء بالإضافة إلى الوزير المغربي، وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، إسرائيل، الإمارات، والبحرين.

وأضاف: "تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالفعل حدث تاريخي يستحق الاحتفال، لقد عزز الأمل الجديد ومهد الطريق لزخم غير مسبوق".

وأشار إلى أنه "تم فتح قنوات بين مجتمعات الأعمال بين البلدين، من خلال إنشاء مجلس أعمال مغربي- إسرائيلي، وغرفة صناعة مغربية- إسرائيلية".

وذكر أن "العديد من الوزراء بين الطرفين تواصلوا، ما مهد الطريق أمام توقيع قرابة 20 اتفاقية (ثنائية بمختلف المجالات)".

#المغرب #إسرائيل #الرباط

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