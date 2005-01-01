لجنة الانتخابات تكشف مواعيد وآلية إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، صباح اليوم السبت، إن الانتخابات المحلية ستجري وفقا لقانون عام 2005، في اطار التمثيل النسبي.

وأكد طعم الله، في تصريحات إذاعية، أن لجنة الانتخابات المركزية استلمت قرار الحكومة الذي دعا إلى إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 11 ديسمبر المقبل، ضمن اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.

وأوضح طعم الله، أن المرحلة الاولى من الانتخابات تشمل 387 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما المرحلة الثانية لم يحدد موعدها ولكن مجلس الوزراء في قراره قال إنها في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات وضعت السجل الزمني للانتخابات ومراحلها، وستبدأ أول مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين، من يوم 3 أكتوبر وتنتهي يوم 7 أكتوبر، لمدة 5 أيام سيتم خلالها فتح جميع مراكز التسجيل في جميع الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنهم قاموا بتسجيل الناخبين خلال شهر فبراير الماضي، ووصل إلى نسبة 93% ، ولكن مع ذلك قانون الانتخابات يلزم مراكز التسجيل أن تفتح مراكزها مع بداية كل عملية انتخابية، وسيتم فتح المراكز لمدة 5 أيام من أجل تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم.

وأوضح طعم الله أن التسجيل لمن بلغ السن القانوني، ولمن أجرى تعديلات على بياناته، وماعدا لا يلزم التسجيل مرة أخرى، مبيناً أن التسجيل يكون لمرة واحدة فقط.

وتابع: "بعد انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ عملية الترشح يوم 26 اكتوبر لمدة عشرة ايام، مشيراً الى ان الترشح يكون من خلال القوائم، وان الانتخابات ستجرى ضمن قانون الانتخابات عام 2005، كما جرت عام 2012 و2017، و ليس هناك أي تغير على قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي، وليس شرط ان تكون قوائم حزبية، ويحق للمواطنين ترشيح انفسهم ضمن قائمة مستقلة".

ولفت طعم الله إلى أن "التصويت يتم ضمن قوائم، فالناخب عندما يذهب للتصويت، لا يصوت لمرشحين بعينهم ولكن لقائمة بغض النظر عن ترتيب المرشحين بداخلها".