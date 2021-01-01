رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة مئات المواطنين بجروح مختلفة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات سلمية انطلقت في مناطق متفرقة بالضفة ضد الاستيطان ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

كما عنونت الصحف نفي الأسيرين محمود ومحمد العارضة إعادة تمثيل عملية انتزاع حريتهما من سجن "جلبوع".

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

المحاميان خالد ورسلان محاجنة زاراهما في سجن الجلمة.. الأسيران العارضة ينفيان إعادة تمثيل عملية انتزاع حريتهما من "جلبوع".. محمود العارضة: لم نتعرض للوشاية من أحد ووالدتي في القلب والوجدان.. محمد العارضة: قررت نيل حريتي بطريقتي الخاصة بسبب عدم وجود أفق للإفراج عني

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تحرر أسرى نفق الحرية

مئات الإصابات خلال مسيرات بالضفة رفضًا للاستيطان ونصرة للأسرى.. الاحتلال يواصل عمليات التفتيش في بلدات وقرى يعبد وعانين والطيبة والهاشمية ورمانة وفقوعة بمحافظة جنين.. إغلاق مدخل مخيم الفوار بعد اشتعال النيران في غرف محصنة لجنود الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مواطنين وسط الخليل

الأمم المتحدة تدعو لاحترام الوضع الراهن في القدس المحتلة

دعوة لتظاهرة قطرية داعمة للأسرى أمام سجن الجلمة غدًا

الشرطة الأميركية تحذر من أعمال عنف خلال تظاهرة لمؤيدي ترامب أمام الكونغرس اليوم

الخالدي: اعتماد أوراق عدد من السفراء خطوة دبلوماسية مهمة نحو تعزيز العلاقات مع فلسطين

سفارة فلسطين في لبنان تحيي ذكرى شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا

19 وفاة و2219 إصابة بـ "كورونا" و80 مصابا في العناية المكثفة

الملعقة.. رمز لعملية تحرر أسرى نفق الحرية

متطرفون يهود يطعنون السائق المقدسي محمد أبو ناب

"الأيام":

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة محافظات

أكثر من 45 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

مواجهات ليلية مع الاحتلال على حاجز الجلمة

مصدر فصائلي لـ" الأيام": الاحتلال يتراجع عن ربط رفع الحصار بإنهاء ملف الأسرى

واشنطن تدعو دولًا عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل

"الوباء": 19 حالة وفاة، منها 15 في القطاع، ورصد 2219 إصابة

أكاديميون أميركيون: الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين أقرب إلى "الأبارتهايد"

الأمم المتحدة تدعو لاحترام "الوضع الراهن" في القدس المحتلة

"الملعقة".. رمز لعملية فرار الأسرى الستة

"القدس":

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات وتظاهرات ضد الاستيطان في أنحاء الضفة

متطرفون يهود يطعنون سائق حافلة مقدسيا أثناء عمله

تصاعد تهديدات الاحتلال باجتياح جنين ومخيمها

50 ألفا صلوا في الأقصى وسط انتشار مكثف للاحتلال

19 وفاة و2219 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

اللاجئون الفلسطينيون وجماعات الشتات بأميركا يدينون قانون المساعدة غير المشروطة لإسرائيل

أكاديميون أميركيون يعتقدون بأن الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين أقرب إلى "الأبارتهايد"

بلينكين يدعو العرب للتطبيع مع إسرائيل