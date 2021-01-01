  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زلزال بقوة 4,3 درجة يضرب مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا

السبت 18 سبتمبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال بقوة 4,3 درجة يضرب مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا



كاليفورنيا / سما /

ضرب زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء يوم أمس الجمعة، وفقا لموقع هيئة المسح الجيولوجي .

وأضافت الهيئة، أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 02:58 صباح اليوم السبت بتوقيت "غرينيتش" على بعد كيلومترين غرب مدينة كارسون في مقاطعة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 11,9 كيلومترا.

من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إن سكان مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات.

#كاليفورنيا #كارسون #زلزال

الأكثر قراءة اليوم

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

أما آن لغزة أن تجبي ثمناً ...نبيل عمرو

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

قناة عبرية تزعم.. لهذا السبب تعمدت إسرائيل عدم الإضرار بشاحنات النفط الإيرانيّة

دانا بن شمعون : خطة "اقتصاد مقابل امن" في قطاع غزة - فرصة ام مغامرة !!

أخيرا اكتشاف لغز “مثلث برمودا” !!

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف عن سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..

هيئة الغذاء والدواء الامريكية تعارض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا للجميع

"يسرائيل هيوم" تتساءل: هل رضخت إسرائيل للابتزاز النووي الإيراني؟

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية