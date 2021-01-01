زلزال بقوة 4,3 درجة يضرب مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا

كاليفورنيا / سما /

ضرب زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية مساء يوم أمس الجمعة، وفقا لموقع هيئة المسح الجيولوجي .

وأضافت الهيئة، أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 02:58 صباح اليوم السبت بتوقيت "غرينيتش" على بعد كيلومترين غرب مدينة كارسون في مقاطعة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 11,9 كيلومترا.

من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إن سكان مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات.