اسعار العملات في فلسطين

رام الله/سما/

شهدت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم السبت 17 سبتمبر 2021 استقرارًا في التداولات المصرفية الصباحية اليوم السبت.

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار وأسعار العملات في فلسطين قابلة للتغير خلال ساعات النهار وفق تداولات البورصة الفلسطينية والسوق المحلي.

وجاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 17 سبتمبر 2021 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل : 3.21

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.52

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.79

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.21