  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار العملات في فلسطين

السبت 18 سبتمبر 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات في فلسطين



رام الله/سما/

شهدت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم السبت 17 سبتمبر 2021 استقرارًا في التداولات المصرفية الصباحية اليوم السبت.

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار وأسعار العملات في فلسطين قابلة للتغير خلال ساعات النهار وفق تداولات البورصة الفلسطينية والسوق المحلي.

وجاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 17 سبتمبر 2021 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل : 3.21

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.52

سعر صرف اليورو  الأوروبي مقابل الشيكل: 3.79 

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.21

#اسعار العملات في فلسطين اليوم #اسعار العملات

الأكثر قراءة اليوم

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

أما آن لغزة أن تجبي ثمناً ...نبيل عمرو

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

قناة عبرية تزعم.. لهذا السبب تعمدت إسرائيل عدم الإضرار بشاحنات النفط الإيرانيّة

دانا بن شمعون : خطة "اقتصاد مقابل امن" في قطاع غزة - فرصة ام مغامرة !!

أخيرا اكتشاف لغز “مثلث برمودا” !!

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف عن سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..

هيئة الغذاء والدواء الامريكية تعارض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا للجميع

"يسرائيل هيوم" تتساءل: هل رضخت إسرائيل للابتزاز النووي الإيراني؟

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية