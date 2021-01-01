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طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها السنوي

السبت 18 سبتمبر 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها السنوي



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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