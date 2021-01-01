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الأمم المتحدة تدعو لاحترام “الوضع الراهن” في القدس المحتلة

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدعو لاحترام “الوضع الراهن” في القدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل إلى احترام “الوضع الراهن” بمدينة القدس المحتلة، مؤكدةً أن موقفها لم يتغير بشأن وضعية المسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في نيويورك، تعليقا على اقتحام أكثر من 270 مستوطنا للمسجد، خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث الأممي: “موقفنا بشأن وضعية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس لم يتغير”.

وأكد أنه “يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة التي تخص الأديان كلها”.

واقتحمت جماعات مستوطنين متطرّفة، المسجد الأقصى، خلال فترة “يوم الغفران”، الذي استمر يومي الأربعاء والخميس.

وجرت الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

#الأمم المتحدة #اسرائيل #القدس المحتلة #المسجد الاقصى

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