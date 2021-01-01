  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال على حاجز الجلمة

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال على حاجز الجلمة



جنين /سما/

اشتبك مسلحون مساء اليوم، مع جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة شمال جنين.

وافادت مصادر إعلامية، ان عددا من المسلحين اطلقوا النار نحو حاجز الجلمة ورد جنود الاحتلال باطلاق النار والغاز المسيل للدموع .

فيما القى عدد آخر من الشبان قنابل يدوية مصنعة محليا على الحاجز ، بينما نشرت مجموعات فيديو ، لشاب يقوم بالقاء قنبلة غاز مسيلة للدموع على نفس الحاجز .

وبذات السياق ينفذ الشبان في جنين فعاليات ارباك ليلي منذ عملية “نفق الحرية”، حيث تشدد قوات الاحتلال من تواجدها على طول الشريط الفاصل بين جنين وارضي الداخل، وذلك بحثا عن الاسيرين مناضل انفيعات وايهم كممجي اللذين انتزعا حريتهما من سجن جلبوع الحصين الاسبوع الماضي مع 4 اسرى آخرين اعيد اعتقالهم .

#اطلاق نار #حاجز الجلمة العسكري #جنين #مقاومون

الأكثر قراءة اليوم

داعية مصري : المسلمون ليسوا الأفضل والآخرة ليست لنا وحدنا

أما آن لغزة أن تجبي ثمناً ...نبيل عمرو

قناة عبرية تزعم.. لهذا السبب تعمدت إسرائيل عدم الإضرار بشاحنات النفط الإيرانيّة

دانا بن شمعون : خطة "اقتصاد مقابل امن" في قطاع غزة - فرصة ام مغامرة !!

اسعار العملات مقابل الشيكل

أخيرا اكتشاف لغز “مثلث برمودا” !!

الجنايات تعقد الخميس المقبل جلسة للنظر في جريمة حرب ارتكبها غانتس بغزة

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" تتساءل: هل رضخت إسرائيل للابتزاز النووي الإيراني؟

0

اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

معاريف تتساءل: خطة لابيد.. بديل عن الحرب أم إسفين يدقه بين الغزيين وحماس؟

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: معانقتكم الحرية ستكون قريباً

الفصائل

يملكون أسلحة ومعدات متطورة.. مسؤول عسكري اسرائيلي: هكذا تعمل المقاومة المسلحة في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية