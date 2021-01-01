اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال على حاجز الجلمة

جنين /سما/

اشتبك مسلحون مساء اليوم، مع جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة شمال جنين.

وافادت مصادر إعلامية، ان عددا من المسلحين اطلقوا النار نحو حاجز الجلمة ورد جنود الاحتلال باطلاق النار والغاز المسيل للدموع .

فيما القى عدد آخر من الشبان قنابل يدوية مصنعة محليا على الحاجز ، بينما نشرت مجموعات فيديو ، لشاب يقوم بالقاء قنبلة غاز مسيلة للدموع على نفس الحاجز .

وبذات السياق ينفذ الشبان في جنين فعاليات ارباك ليلي منذ عملية “نفق الحرية”، حيث تشدد قوات الاحتلال من تواجدها على طول الشريط الفاصل بين جنين وارضي الداخل، وذلك بحثا عن الاسيرين مناضل انفيعات وايهم كممجي اللذين انتزعا حريتهما من سجن جلبوع الحصين الاسبوع الماضي مع 4 اسرى آخرين اعيد اعتقالهم .