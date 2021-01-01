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واشنطن تفرض عقوبات على شبكات داعمة لـ"حزب الله"

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تفرض عقوبات على شبكات داعمة لـ"حزب الله"



واشنطن /سما/

صنفت الولايات المتحدة أعضاء شبكة مالية تمول حزب الله في لبنان والكويت، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن هذه الشبكات قامت بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنه يتم اتخاذ هذا الإجراء وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب ضمن الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن حزب الله يستخدم العائدات التي تولدها هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية وتكريس عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استهداف هذه الشبكات وستواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل أنشطة تلك الشبكات.

وأردفت الوزارة أن حزب الله يبحث بشكل متزايد عن مصادر دخل إضافية لتعزيز خزائنه، كما دعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان أن حزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى لا تستغل أراضيها ومؤسساتها المالية.

#الولايات المتحدة #حزب الله #لبنان #ايران #الحرس الثوري الإيراني

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