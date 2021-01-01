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217 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
217 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس



نابلس /سما/

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الجمعة عن إصابة 217 مواطنا بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن وعلى حاجز حوارة جنوب نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني،  أن 160 مواطنا أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع فيما أصيب 35 مواطنا برصاص معدني مغلف بالمطاط و22 آخرين أصيبوا جراء سقوط وحروق أخري فيما أصيب متطوع جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وفي التفاصيل، أوضح جبريل أن الاصابات كانت على النحو التالي :

 قرية بيت دجن

2مطاط

27غاز

حاجز حوارة

13غاز

3مطاط نقل واحد إلى المشفى

جبل صبيح في بيتا

120غاز

30مطاط منهم متطوع ميداني للهلال الاحمر رصاصتين مطاط بالفخد والكتف بشكل متعمد

14سقوط نقل 3الى المشفى

8حروق بقنابل غاز

متطوع اعتداء بالضرب المبرح نقل الى المستشفى بعد احتجازه من قبل الجيش الاسرائيلي.

#الهلال الاحمر #اصابات بالاختناق #مواجهات #قوات الاحتلال

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