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اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي يكشف عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع (صورة)



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة، النقاب عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الفلسطينيين الستة في حفر نفق جلبوع قبل أسابيع.
 
ونشرة قناة كان العبرية بشكل حصري صور للأدوات المستخدمة في الحفر، والتي أظهرت استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز 15سم، بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.
 
ووفقاً للقناة العبرية، أظهرت الصور الأولى لبعض أدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الذين فرّوا من سجن جلبوع - قلم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علّاقة.

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وكان ستة أسرى فلسطيني استطاعوا الفرار من سجن جلبوع شديد التحصين مطلع الشهر الحالي، من خلال حفرهم نفقاً امتد من داخل غرفة زنزانتهم وصولاً للحقول خارج أسوار السجن، فيما استطاعت قوات الجيش إعادة اعتقال أربعة منهم وبقي اثنين آخرين في عداد الفارين.

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