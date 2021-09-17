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بينيت: "اتفاقيات إبراهام" تشكل فصلاً جديداً في تاريخ السلام بالشرق الأوسط

الجمعة 17 سبتمبر 2021 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: "اتفاقيات إبراهام" تشكل فصلاً جديداً في تاريخ السلام بالشرق الأوسط



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمناسبة مرور عام على توقيع "اتفاقيات إبراهيم"، إن هذه هي اتفاقيات غير مسبوقة و"تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط".

وأكد بينيت أن "دولة إسرائيل ترحب بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين"، مضيفا: "هذه هي اتفاقيات غير مسبوقة وتشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط".

وشكر بينيت قيادة الإمارات والبحرين على "شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية، كما شكر الإدارة الأمريكية التي "سعت ودعمت ووسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين دولنا توجد مجرد في بدايتها، ولكنها قد حققت لغاية الآن ثمارا كثيرة".

وأكد بينيت أن "حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل اطفالنا".

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