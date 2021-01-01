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حماس تدعو لمواصلة "انتفاضة الحرية".. وتؤكد: لن نترك الأسرى وحدهم

الجمعة 17 سبتمبر 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لمواصلة "انتفاضة الحرية".. وتؤكد: لن نترك الأسرى وحدهم



غزة / سما /

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان إلى استمرار "انتفاضة الحرية" دعمًا واسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن حركته "لن تتركهم وحدهم".

وحيا رضوان في بيان صحفي،  يوم الجمعة، أبناء شعبنا والشباب الثائر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذين خرجوا نصرة لأسرانا البواسل.

وقال إن المشاركة الجماهيرية الواسعة والاشتباكات مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال في بيتا وبيت دجن وجبل صبيح وبيت أمر وقرية التواني وعزوم وعصيدة وكفر قدوم والمغير وجنين وغزة تؤكد التفاف شعبنا حول قضية الأسرى، وأنها محل اجماع وتقف على سلم أولويات المقاومة.

الجدير ذكره أن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تعهد بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع "إسرائيل" دون الأسرى الأربعة الذين أعادت الأخيرة اعتقالهم.

وقال "أبو عبيدة" الناطق باسم الكتائب في كلمة متلفزة: "أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال".

#حركة حماس #اسماعيل رضوان #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #سجن جلبوع

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