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الاسير محمد العارضة: لو كانت الأيام الخمسة كل حياتي لوافقت

الجمعة 17 سبتمبر 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاسير محمد العارضة: لو كانت الأيام الخمسة كل حياتي لوافقت



القدس المحتلة / سما /

أكد الأسير محمد العارضة، أنه قرر نيل حريته بطريقته الخاصة من سجن “جلبوع”، سيما في ظل عدم وجود أفق للإفراج عنه.

وقال الأسير العارضة، خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة له في سجن الجلمة، اليوم الجمعة، “قررت نيل الحرية بطريقتي الخاصة، بسبب عدم وجود أفق للإفراج عني، خاصة أن المؤبد غير محدد المدة”.

ونفى الأسير العارضة ما نقلته وسائل إعلام عبرية، بشأن قيامه بإعادة تمثيل عملية انتزاع حريته من سجن “جلبوع”، منوها إلى أنه قضى الفترة منذ أعيد اعتقاله وحتى اليوم ما بين قاعات المحكمة والزنزانة الانفرادية وأقبية التحقيق.

وأضاف: “خرجت إلى المحكمة مساء السبت الماضي، ثم كنت أتنقل فقط بين الزنزانة الانفرادية وغرف التحقيق”.

وأضاف الأسير محمد العارضة لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه “رغم الجوع وصعوبة مطاردة الاحتلال لي ولرفاقي، إلا أن الأيام الخمسة لو كانت هي كل حياتي لوافقت”.

ولفت المحامي خالد محاجنة، إلى أن محكمة الاحتلال ستعقد جلسة يوم الأحد المقبل للأسرى الذين أعُيد اعتقالهم، لتمديد فترات توقيفهم والاستمرار في التحقيق معهم.

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