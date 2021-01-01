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الاسير العارضة يخاطب شعبنا الفلسطيني: أنتم أهل الأرض واحباب السماء.. التحية والمجد لكم

الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاسير العارضة يخاطب شعبنا الفلسطيني: أنتم أهل الأرض واحباب السماء.. التحية والمجد لكم



رام الله / سما /

بعث الأسير محمود العارضة أحد أبطال عملية نفق الحرية، مساء اليوم، رسالة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني عبر محامي هيئة الأسرى رسلان محاجنة.

وقال الاسير العارضة خلال رسالته: “تحية لشباب الناصرة وشباب فلسطين ضمتنا الأرض من على شجر الزيتون والبلوط والكينا مررنا على بقر الأرض وطرحنا عليه السلام وأخلى لنا الطريق والمواقع ولم يثر الانتباه وقال لنا بلسان حاله إن الأرض لن يحرثها إلا عجولها فقد خربت الوحوش معالم الوجه المنسية من أم الرشراش الى الخالصة وطبريا".

وأضاف العارضة مخاطبا أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل: "كنتم أحب الناس يا أهل الناصرة ويا أهل الشمال وما زلتم أحب الناس وما خنتوا بالعهد بأنكم أهل الارض وسواها وسماها وبقيتم بالوادي كما الحجارة وجذور الزيتون، لقد سمعنا أصداء حناجركم التي اشرأبت لها الاعناق وصرخت مع القلوب فنسينا القيود ونسينا السجان وأصوات حناجركم تصل بنا الى قمة السماء والتحية لكم والمجد لكم وأنتم أهل الأرض واحباب السماء من مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

#الأسير محمود العارضة #الشعب الفلسطيني #الداخل المحتل #مدينة الناصرة #فلسطين المحتلة

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