اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية / سما /

اصيب شاب بعيار معدني في اليد والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح في اقليم قلقيلية نصرة للاسرى واحياء لذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا.

وأفاد الناطق الإعلامي في الإقليم مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة وأطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز مما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في اليد نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد إسعافه من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني الذي تواجد في المكان.

وأوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الغاضبين الذين تصدوا لهم بالحجارة وأجبروهم على الفرار بعد إعادة قنبلة غاز باتجاههم، مشيرا الى ان الجنود حاولوا نصب كمائن في منازل غير مأهولة إلا انه تم كشفها دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا، بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من الأطفال الذين رددوا بعفويتهم شعارات وطنية تشيد بالأسير زكريا زبيدي ورفاقه الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم حريتهم من سجن جلبوع.