البرغوثي : بيتا تقدم النموذج الافضل للمقاومة الشعبية

رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي أثناء مشاركته في مظاهرة المقاومة الشعبية مع وفود من الخليل ورام الله وبيت لحم أن بيتا تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية بفضل وحدة وتلاحم أهلها وبسالتهم.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية أن جيش الاحتلال جرف فجر اليوم الطرق المؤدية لجبل صبيح ودمر الكثير من الممتلكات ولكن ذلك لم يمنع الالاف من المشاركة اليوم في المظاهرة الشعبية.

وأضاف البرغوثي أن مواجهة أهل بيتا البواسل امتدت على مسافة خمسة كيلومترات في جبل صبيح ولم يؤثر استخدام الجيش للرصاص الحي و المعدني وقنابل الغاز والطائرات المسيرة في عزيمة شباب بيتا والمتضامنين معهم رغم اصابة اربعين من المتظاهرين.

وفال مصطفى البرغوثي ان بيتا نجحت في كنس المستوطنة الاستعمارية وأهلها مصممون على ازالة ما تبقى كرفانات الجيش و مواقعه عن جبل صبيح.

و أشاد البرغوثي ببسالة وتصميم أهالي بيتا وحسن أدائهم، وقال أن المتظاهرين استبسلوا في اعادة القاء قنابل الغاز على جنود الاحتلال، والمقاومة الشعبية في بيتا لا تهدأ ليلا ونهارا، ولن تهدأ حتى تزال آخر آثار الاستيطان وجيش الاحتلال عن اراضي بيتا.