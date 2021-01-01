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أمين عام اتحاد الصحفيين العرب يستقبل وفد فلسطين الإعلامي و يقدم درع الجريدة للمحمود

الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام اتحاد الصحفيين العرب يستقبل وفد فلسطين الإعلامي و يقدم درع الجريدة للمحمود



القاهرة /سما/

 منح أمين عام اتحاد الصحفيين العرب ورئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية خالد ميري درع الجريدة لوكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب أمين عام اتحاد الصحفيين العرب ناصر ابو بكر ، وذلك تقديراً له ولدعمه منظومة وتطوير الاعلام العربي.

وكان وكيل وزارة الإعلام ونقيب الصحفيين أطلعا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية خالد ميري، على الأوضاع في فلسطين بشكل عام والمشهد الإعلامي بشكل خاص.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر جريدة الأخبار، اليوم الجمعة، ضرورة تطوير الإعلام الفلسطيني والمساهمة بتطوير الإعلام العربي، وضرورة العمل من أجل استمرار تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأشاد الوفد الإعلامي الفلسطيني بالمواقف التي تبذلها مصر في كافة المحافل الدولية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية، مبينا أن الهدف من زيارة مصر هو تمتين وتعزيز العلاقة مع الشقيقة الكبرى مصر والتواصل الإعلامي .

#اتحاد الصحفيين العرب #يوسف المحمود

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