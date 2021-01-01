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هكذا تمكن الاسير محمود العارضة ورفاقه من قص الحديد المسلح وفتح النفق

الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تمكن الاسير محمود العارضة ورفاقه من قص الحديد المسلح وفتح النفق



القدس المحتلة / سما /

نقل المحامي رسلان محاجنة بعد لقائه الأسير محمود العارضة تفاصيل حول كيفية تمكن الأسرى الستة من قص الحديد المسلح بأرضية الزنزانة وإحداث فتحة لتكون فيما بعد فتحة نفق حريتهم.

وفي التفاصيل الواردة فإن الفتحة نفذها الأسير محمود العارضة لوحده، حين قص الحديد، ومن أجل ذلك استعمل برغيًا حديديًا كان قد وجده وكان باستطاعة هذا البرغي الدخول بالحديد.

وأضاف المحامي أن محمود كان بحوزته شقفة حديد أخرجها من إحدى الخزائن الخشبية ساعدته في قص الصاج المغطي لحفرة المجاري، وبعد انجاز الفتحة بدأوا بحفر النفق بأدوات صلبة كانت بحوزتهم.

ولفت المحامي أن الأسرى مناضل نفيعات ومحمد العارضة ويعقوب قادري وأيهم كممجي اشتركوا مع محمود العارضة في أعمال الحفر.

وأشار إلى أن ما ساعدهم أيضا هو مواد البناء التي تركت أثناء بناء السجن من بقايا قضبان حديدية وأدوات صلبة وحبال لحفر النفق.

#المحامي رسلان محاجنة #الأسير محمود العارضة #الأسرى الستة #الهروب من سجن جلبوع #أيهم كممجي #محمد العارضة #مناضل نفيعات #يعقوب قادري

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