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الكشف عن تفاصيل رسالة الاسير محمود العارضة لوالدته وهذا ما جاء فيها

الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل رسالة الاسير محمود العارضة لوالدته وهذا ما جاء فيها



رام الله / سما /

وجه الاسير محمود العارضة أحد أبطال عملية نفق الحرية، مساء اليوم، رسالة الى والدته عبر محامي هيئة الأسرى رسلان محاجنة.

وخاطب الاسير العارضة، والدته، قائلا: " أنتِ في القلب والوجدان وأبشرك بأني أكلت التين من طول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان ٢٥ عاما وكان في جعبتي علبة العسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة ربى ختام وسائدة وكل الأخوان فأنا مشتاق لهم كثيراً."

وأضاف: " تنسمتُ الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة".

ووجه الاسير خلال رسالته، السلام لاهله واصدقائه، مخاطبا ابن شقيقته، " سلامي إلى ابنة شقيقتي “افيهات” والتي لبست جرابينها وقطعت بها الجبال، سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والاهل جميعا سارة رهف وغادة ومحمد والجميع سلام خاصة إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيرا وسأبعث لها كل القصة والحكاية”

وفيما يلي نص رسالة الأسير محمود العارضة لوالدته:

بعد التحية والسلام.. حاولت المجيئ لأعانقك يا أمي قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدر لنا غير ذلك.

 أنتِ في القلب والوجدان وأبشرك بأني أكلت التين من طول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان ٢٥ عاما وكان في جعبتي علبة العسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة ربى ختام وسائدة وكل الأخوان فأنا مشتاق لهم كثيراً.

 تنسمتُ الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة.

سلام الى كل الأهل والأصدقاء. 

 سلامي إلى ابنة شقيقتي “افيهات” والتي لبست جرابينها وقطعت بها الجبال، سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والاهل جميعا سارة رهف وغادة ومحمد والجميع سلام خاصة إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيرا وسأبعث لها كل القصة والحكاية”

إبنك محمود العارضة

#الاسر محمود العارضة #جنين #نفق الحرية #الاسرى الستة #الهروب من سجن جلبوع

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