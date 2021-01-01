مصرع شخص واصابة آخر بحادثي عمل بالداخل

القدس المحتلة / سما /

لقي شخص مصرعه ، في الأربعينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث عمل بورشة بناء، وسط البلاد، فيما واصيب اخر بحادث عمل منفصل بمناطق الـ48.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 13:31 حول إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بكريات أونو، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان”.

وقال أحد المضمدين إن “العامل كان فاقدا للوعي وعانى من إصابات خطيرة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته”.

وفي قرية الرينة، أصيب شخص (47 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء.

وقدم طاقم طبي من “نجمة داود الحمراء”، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله، على وجه السرعة، إلى مستشفى “رمبام” في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عد ضحايا لقمة العيش في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 43 ضحية، بينهم 24 في فرع البناء.

هذ، وتجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب.