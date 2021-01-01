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“لجنة المتابعة” تدعو للمشاركة بمظاهرة امام سجن الجلمة تضامنا مع الاسرى

الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
“لجنة المتابعة” تدعو للمشاركة بمظاهرة امام سجن الجلمة تضامنا مع الاسرى



القدس المحتلة / سما /

 دعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48، إلى المشاركة الفاعلة بمظاهرة تحت عنوان “الحرية لأسرى الحرية” أمام سجن الجلمة، بعد غد الأحد.

وقالت إن “التنكيل والتعذيب والانتقام الذي يتعرض له سجناء الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هو خارج القانون والقيم الإنسانية والقانونية، وهو يستدعي من أبناء شعبنا خطوات إسنادية داعمة لمطالبهم الإنسانية العادلة ولحقوقهم الشرعية التي كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وختمت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة ولجنة المتابعة العليا بالإعلان عن “المظاهرة القُطرية الداعمة للأسرى ولمطالبهم وحقوقهم الشرعية، يوم الأحد المقبل – الساعة السادسة مساء، أمام سجن الجلمة، حيث يعتقل الأسرى المحررون المُعاد اعتقالهم في أقبية المخابرات”، مهيبة “بجماهير شعبنا البطل إلى المشاركة الفاعلة في هذه المظاهرة لإسناد أسرى شعبنا الأبطال في معركتهم الشرعية لنيل حقوقهم، وفي معركتهم الطويلة لنيل الحرية”.

#لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية #الداخل المحتل #اراضي 48 #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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