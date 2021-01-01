عشرات الإصابات بقمع مسيرة في المغير شرق رام الله

رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية ضد الاستيطان وإغلاق طرق في المنطقة الشرقية للقرية، وكذلك دعمًا للأسرى.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في الأراضي السهلية الزراعية مبالمنطقة الشرقية من قرية المغير شارك فيها المئات، رفضاً لإغلاق الطرق هناك ورفضاً للاستيطان ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحين وصول المسيرة بالقرب من الطرق المغلقة قمعتها وفرقتها قوات الاحتلال بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز عولجوا ميدانيًا، بينما لا تزال المواجهات مستمرة.