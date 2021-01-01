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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

الجمعة 17 سبتمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل



الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة في البلدة، واعتلت أسطح عدد من منازل المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات مع الشبان.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء زراعتهم أراضيهم للتضيق عليهم وتهجيرهم.

#مواجهات #قوات الاحتلال

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