  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي بقمع الفعاليات السلمية

الجمعة 17 سبتمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي بقمع الفعاليات السلمية



رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة المحتلة بما فيها القدس.

واكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن قمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى سلطات الاحتلال.

وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا، بما فيها قمع المسيرات السلمية.

ورأت أن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على شعبنا وحده، وإنما تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها.

وقالت الوزارة إن حكومة الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع اي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان.

وأكدت أن شعبنا سيفشل مشاريع الاحتلال التي يحاول من خلالها تصفية حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية.

وذكرت أن اسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها، توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب، مشيرة إلى أنه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، كلما فقد ما تبقى لديه من مصداقية.

#الخارجية والمغتربين #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

كهرباء غزة توضح مسألة الرسوم الثابتة لعدادات الدفع المُسبق

داعية مصري : المسلمون ليسوا الأفضل والآخرة ليست لنا وحدنا

الصحة في غزة تصدر تنويها مهما للمواطنين

سلطة البيئة تحظر صيد "الفر" بغزة وتتوعد المخالفين

“إسرائيل” تحاول التضييق عليهم قدر الإمكان.. الكشف عن موعد محاكمة أبطال نفق الحرية

وفد مصري يصل قطاع غزة.. لهذا السبب

قناة عبرية تزعم.. لهذا السبب تعمدت إسرائيل عدم الإضرار بشاحنات النفط الإيرانيّة

الأخبار الرئيسية

العارضة

المحامي محاجنة يكشف عن تفاصيل زيارته الثانية للأسيرين محمد ومحمود العارضة بعد اعادة اعتقالهما

قائد عسكري اسرائيلي: قوة حماس تعاظمت منذ مايو الماضي.. هذا ما سيحدث حال اندلاع حرب مزودجة

الصحة : 19 حالة وفاة و2219 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الملعقة رمز “لعملية الحرية” للاسرى الفلسطينيين الستة

حماس : أبطال النفق الستة على رأس الصفقة القادمة وسنكون عند وعدنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية