اصابات واعتقالات خلال مسيرة في المفقرة شرق يطا

الخليل / سما /

اصيب مواطنون ونشطاء واعتقل آخرون خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية في قرية المفقرة شرق مدينة يطا.

وافاد منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، بأن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة سلمية، في قرية المفقرة، واعتقلت نحو 10 من المشاركين في المسيرة.

وأضاف العمور، كما قامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لاصابة السيدة خلود ابو رعية بقنبلة صوت في ظهرها والمواطن آدم ربيع بقنبلة غاز في البطن، وتم نقلهما للمشفى لتلقي العلاج، كما اصيب متضامنون ومشاركون بالمسيرة بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وأكد اصابة واعتقال اكثر من عشرة متضامنين حتى اللحظة بالقرب من قرية التوانة بعد انطلاق الفعالية الاسبوعية.

كما استهدف جنود الاحتلال بشكل مباشر الإعلاميين الذين يعملون على تغطية الحدث.

وذكر المصور الصحفي مشهور وحواح بان جنود الاحتلال يستهدفونهم بشكل مباشر، حيث تم الاعتداء عليهم، والقاء قنابل الصوت والغاز باتجاههم.