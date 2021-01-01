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شرطة طولكرم تعثر على الطفلة ألمى داخل منزل احد اقاربها

الجمعة 17 سبتمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة طولكرم تعثر على الطفلة ألمى داخل منزل احد اقاربها



طولكرم / سما /

عثرت شرطة محافظة طولكرم فجر اليوم الجمعة على الطفلة المى التي اختفت اثارها قبل عدة اشهر بعد صدور قرار من المحكمة الشرعية لصالح والدتها بحضانتها وتسليمها حسب الأصول .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وبناء على تنفيذ قرارات المحكمة بما يخص حضانة الطفله لصالح والدتها فقد قام اهل والدها باخفائها رافضين تسليمها .
وبعد عمليات بحث وتحري قامت بها شرطة طولكرم وعمليات تفتيش لعدد كبير من المنازل وعدة كمائن على مدار اشهر وبجهود كبيره تمكنت الشرطة فجر اليوم من العثور عليها .

واضاف ارزيقات بان الطفلة كانت قد غادرت دولة الامارات العربية برفقة والدها وقد حصلت والدة الاخيرة على قرار محكمة لحضانتها واشقائها وكانت الشرطة قد سلمت اثنين من الابناء لوالدتهم وفقا للقرارات القضائية فيما اختفت المى وتم توقيف والدها بقرار من القضاء لحين الاذعان الا انه رفض ذلك .

وبيّن بان شرطة طولكرم تعمل لاستكمال الاجراءات لتسليم الطفلة المى لوالدتها وفقا للاصول 

#الشرطة الفلسطينية #طولكرم

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