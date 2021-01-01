الخالدي: اعتماد أوراق عدد من السفراء خطوة دبلوماسية مهمة نحو تعزيز العلاقات مع فلسطين

رام الله / سما /

قال مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، إن اعتماد أوراق 15 سفيرا من السفراء لدى دولة فلسطين، خطوة دبلوماسية مهمة، تنم عن تقدير تلك الدول لفلسطين، ونضال شعبها، والتضامن معه لنيل حريته واستقلاله.

وأضاف الخالدي في حديث لـ "تلفزيون فلسطين"، إن هذه الاعتمادات ستعزز العلاقات مع دولة فلسطين لتكون في قلب الحدث الدولي، وتابع "لدينا شعب يستحق أن يبني هذه العلاقات لتكون له مؤسسات قوية، ويكون له اعتراف من هذه الدول".

وأكد أن لدى دولة فلسطين تأثير كبير في المحافل الدولية، حيث أن السفراء أشاروا خلال تقديمهم لأوراق اعتمادهم إلى أنهم ينظرون لدولة فلسطين ونضال شعبها باحترام، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعزز قدرة شعبنا على حشد الدعم الدولي لمزيد من الصمود، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.

وأشار الخالدي الى أن "السفراء الـ15 جزء من عدد كبير من التمثيل الدبلوماسي، حيث يعترف بدولة فلسطين 140 دولة اعترافا كاملا، ولدينا تمثيل في دول العالم لأكثر من 100 بعثة، وبعثات على أرض دولة فلسطين لأكثر من 71 سفارة وممثلية وبعثة لمنظمات دولية، كما لدينا تمثيل غير مقيم لأكثر من 60 دولة، منها 53 في مصر والأردن".

ولفت إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تعترف بفلسطين تتعزز يوميا قائلا "العالم كله يتضامن مع شعبنا، ويعترف بمؤسساته، كدولة كامل السيادة حيث تقيم الدول علاقات معنا، كما أن دولة فلسطين لها تأثير وتقوم بدور مهم في المحافل الدولية".

وتابع الخالدي إن عددا كبيرا من قادة العالم هاتفوا رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرات عدة، لطلب المساعدة في حشد الدعم لهم ليكونوا أعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي فإنه على الرغم من أن دولة فلسطين تحت احتلال، إلا أن لشعبها ومؤسساته دور مهم ومؤثر في العالم، مشددا على فلسطين بمؤسساتها، خاصة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والرئاسة والحكومة، تحظى بدعم عالمي.

وكان رئيس دولة فلسطين تقبل أمس وأول أمس أوراق اعتماد 15 من السفراء لدى دولة فلسطين.