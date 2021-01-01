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46 اصابة خلال مواجهات على جبل صبيح وبيت دجن بنابلس

الجمعة 17 سبتمبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
46 اصابة خلال مواجهات على جبل صبيح وبيت دجن بنابلس



نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وآلاف المواطنين عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح وبيت دجن وعلى الشارع الرئيسي لقرية برقة في محافظة نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 46 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة حتى اللحظة على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن شرق نابلس .

وأشار جبريل، الى أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط على جبل صبيح في بيتا تم نقل أحدهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج فيما تم تقديم العلاج الميداني البقيه وأكد أن 25 مواطنا اخر أصيب بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من قنابل الغاز المسيل باستخدام الطائرات على المواطنين في قرية بيتا وذلك احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح .

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس قال جبريل أن 15 مواطنا أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة الشرقية من القرية اثر مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية شرقي البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع الاحتلال على الشارع الرئيسي لقرية برقة شمال غرب نابلس عقب صلاة الجمعة حيث أضرم عشرات المواطنين النار في الإطارات المطاطية ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

#مواجهات #قوات الاحتلال #جبل صبيح #نابلس #اصابات بالاختناق

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