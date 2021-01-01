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برنامج غزة ينفذ المجموعة الثالثة من تدريب متخصص في إدارة الضغوط بالشراكة مع "مؤسسة فلسطينيات”

الجمعة 17 سبتمبر 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات برام الله والتي تقدم خدمات متنوعة للصحافيين والصحافيات في الضفة الغربية وغزة، اختتم برنامج غزة للصحة النفسية يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 الدورة التدريبية الثالثة بعنوان " إدارة الضغوط والرعاية الذاتية"، مستهدفا 16 صحافية.

وكان برنامج غزة قد  بدأ في الأول من سبتمبر بتنفيذ هذا البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة الضغوط والرعاية الذاتية والذي يستهدف 160 صحفي وصحفية من جميع محافظات غزة، حيث تم تقسيم المشاركين ال160 على 10 مجموعات.

وستتلقى كل مجموعة 8 ساعات تدريبية على مدار يومين تدريبيين، حيث سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من سبتمبر حتى أكتوبر 2021.

ومن الجدير بالذكر بأن مؤسسة فلسطينيات قد بدأت برنامج رعاية ودعم نفسي للصحافيين والصحفيات في القطاع من خلال الشراكة مع برنامج غزة للصحة النفسيةفي إطار عملها لرعاية وتطوير الصحافيات والصحفيين في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (مايو/أيار 2021).

#مؤسسة فلسطينيات

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