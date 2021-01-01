الصحة : 19 حالة وفاة و2219 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 19 وفاة، و2219 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2485 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (15)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، نابلس (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (182)، جنين (150)، قلقيلية (54)، نابلس (151)، أريحا والأغوار (17)، ضواحي القدس (22)، سلفيت (25)، طوباس (16)، رام الله والبيرة (103)، الخليل (58)، بيت لحم (8)، قطاع غزة (1433)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9581 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (353)، جنين (177)، قلقيلية (101)، نابلس (190)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (12)، سلفيت (64)، طوباس (26)، رام الله والبيرة (162)، الخليل (31)، بيت لحم (7)، قطاع غزة (1358).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 80 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 205 مصابين، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,287,806، بينهم 555,382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.