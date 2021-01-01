أخيرا اكتشاف لغز “مثلث برمودا” !!

وكالات - سما-

كشف محققون اكتشافا مثيرا يتعلق بمثلث برمودا، أثناء محاولتهم فك لغز اختفاء 5 طائرات.

وتعد الرحلة 19، التي اختفت قبالة سواحل فلوريدا بعد أشهر قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، وضمت خمس قاذفات أميركية، من أكثر ألغاز مثلث برمودا غموضا.

ففي ديسمبر 1945، انطلق السرب من فورت لودرديل، وقام بعمليات قصف في منطقة تسمى هينز آند تشيكينز شولز، وعندما اتجهت الطائرات شمالا للعودة إلى القاعدة، واجه قائد الرحلة الملازم تشارلز تيلور، مشاكل في نظام الملاحة، وحلقت الطائرات بعيدا عن مسارها.

ويعتقد أن الطائرة دخلت مثلث برمودا، أي منطقة المحيط الممتدة من فلوريدا إلى برمودا وبورتوريكو.

وفقد جميع الرجال الأربعة عشر الذين كانوا على متن الطائرات، و13 رجلا آخرين أرسلوا للبحث عنهم في رحلتي إنقاذ، ولم يشاهدوا مرة أخرى.

ومؤخرا سلّط وثائقي جديد بعنوان “أعظم ألغاز التاريخ” الضوء على الجهود التي بذلها فريق من الخبراء لتعقب الطائرات المفقودة في هذه الحادثة.