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إصابات واعتقالات خلال فعالية منددة بالاستيطان في مسافر يطا

الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات خلال فعالية منددة بالاستيطان في مسافر يطا



رام الله / سما /

 أصيب عشرات المواطنين، بينهم متضامنون أجانب برضوض واختناق واعتقل آخرون، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين بالوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين، واعتدت عليهم أثناء مشاركتهم في فعالية ضد الاستيطان، انطلقت من خيمة الاعتصام المركزي في التوانة صوب مراح أبو رضف قرب قرية شعب البطم بالمسافر المهددة بالاستيلاء عليها، بعنوان “لنقف معا للدفاع عن الحق”.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وأشار ربعي إلى أن المواطن آدم ربيع الهريني (38 عاما) أصيب بقنبلة صوت في بطنه، نقل على إثرها إلى المستشفى، مضيفا أن الاحتلال اعتقل 7 متضامنين أجانب.

وأوضح ان اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، تهدف إلى تهجير المواطنين وتوسيع مستوطنة “حفات ماعون” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بالقرية، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف الاعتداءات المتواصلة بحقهم.

وبين ربعي، أن الفعالية أقيمت بدعوة من حركة فتح إقليم يطا وضواحيها، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومسافر يطا.

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