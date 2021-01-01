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الصحة بغزة : 15 حالة وفاة و1433 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 15 حالة وفاة و1433 اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل 15 حالة وفاة و 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4295 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل 15وفاة، ليرتفع العدد الى 1260حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 1358حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 131324حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 153823إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 21239حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 395حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 256 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 374653شخصا.

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