  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو : البيت الأبيض يعلق على "سعال" بايدن المتزايد

الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : البيت الأبيض يعلق على "سعال" بايدن المتزايد



وكالات

​علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على نوبات السعال المتزايدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أن لا شيء يدعو للقلق.

وجاء تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض ساكي خلال مؤتمرها الصحفي في البيت الأبيض، حيث سأل أحد الصحفيين عن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقالت إنه "لا شيء يدعو للقلق وهي مجرد نوبة سعال، حيث يخضع الرئيس الأمريكي إلى فحوصات طبية بانتظام من قبل طبيبه الشخصي".

وأضافت ساكي أن هناك أسبابًا عديدة للسعال - على وجه الخصوص، يمكن أن تكون نزلة برد خفيفة.

ولفتت وسائل إعلام أمريكية عن ازدياد نوبات سعال الرئيس الأمريكي بايدن خلال المناسبات العامة، حيث اعتبر بعضهم أن صحة الزعيم الأمريكي البالغ من العمر 78 عامًا باتت مقلقة.

الأكثر قراءة اليوم

كهرباء غزة توضح مسألة الرسوم الثابتة لعدادات الدفع المُسبق

الصحة في غزة تصدر تنويها مهما للمواطنين

سلطة البيئة تحظر صيد "الفر" بغزة وتتوعد المخالفين

وفد مصري يصل قطاع غزة.. لهذا السبب

داعية مصري : المسلمون ليسوا الأفضل والآخرة ليست لنا وحدنا

واشنطن تعقب على تصريحات بينت الاخيرة: اتفاقيات “أبراهام” ليست بديلا لسلام فلسطيني إسرائيلي

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

كشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول نفق الحرية: تم حفره أيضا بساق سرير حديدي وهذا ما فعله انفيعات ..

الصحة بغزة : 15 حالة وفاة و1433 اصابة جديدة بفيروس كورونا

هآرتس: الفجوات لا زالت قائمة في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

p

صورة: محكمة الاستئناف في لاهاي تعقد الخميس المقبل جلسة للنظر في جريمة حرب ارتكبها غانتس بغزة

“إسرائيل” تحاول التضييق عليهم قدر الإمكان.. الكشف عن موعد محاكمة أبطال نفق الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية