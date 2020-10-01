فيديو : البيت الأبيض يعلق على "سعال" بايدن المتزايد

وكالات

​علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على نوبات السعال المتزايدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أن لا شيء يدعو للقلق.

وجاء تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض ساكي خلال مؤتمرها الصحفي في البيت الأبيض، حيث سأل أحد الصحفيين عن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقالت إنه "لا شيء يدعو للقلق وهي مجرد نوبة سعال، حيث يخضع الرئيس الأمريكي إلى فحوصات طبية بانتظام من قبل طبيبه الشخصي".

وأضافت ساكي أن هناك أسبابًا عديدة للسعال - على وجه الخصوص، يمكن أن تكون نزلة برد خفيفة.

ولفتت وسائل إعلام أمريكية عن ازدياد نوبات سعال الرئيس الأمريكي بايدن خلال المناسبات العامة، حيث اعتبر بعضهم أن صحة الزعيم الأمريكي البالغ من العمر 78 عامًا باتت مقلقة.