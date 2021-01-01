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قناة عبرية تزعم.. لهذا السبب تعمدت إسرائيل عدم الإضرار بشاحنات النفط الإيرانيّة

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم.. لهذا السبب تعمدت إسرائيل عدم الإضرار بشاحنات النفط الإيرانيّة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل تعمدت عدم الإضرار بقوافل شاحنات النفط الإيرانية القادمة من سوريا إلى لبنان.

 
وأضافت القناة العبرية، أنه في إسرائيل قرروا عدم التعرض للشاحنات من منطلق الضرر الذي قد يلحق بشحنات الوقود القادمة إلى لبنان بخلاف احتمال اندلاع توتر مع إيـران وحزب الله.

وتابعت القناة، مثل هذا العمل يمكن أن يُنظر إليه في العالم على أنه محاولة إسرائيلية لتخريب الجهود الإنسانية لإعادة الإعمار في لبنان، لهذا السبب، القرار في هذه المرحلة هو عدم الإضرار بشحنات النفط الإيـرانية.
 
وتداول اللبنانيون بالأمس فيديوهات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بسوريا، وبدأت الشاحنات بنقل هذه المواد برا.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن يوم الاثنين أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى لبنان يوم الخميس.
 
وقال إن "الباخرة الثانية التي ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس تحمل أيضا مادة المازوت. أما الباخرة الثالثة فقد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين، واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".

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