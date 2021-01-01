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"دفورا" وحدة احتياط جديدة بالجيش الإسرائيلي.. تعرّف على مهامها

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"دفورا" وحدة احتياط جديدة بالجيش الإسرائيلي.. تعرّف على مهامها



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تشكيل وحدة احتياط جديدة تحمل اسم "دفورا" في قيادة المنطقة الشمالية، بهدف تعزيز قوات الجيش.

 
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش، أن تشكيل الوحدة جزء من الاستعداد لمحاولة عناصر من "حزب الله" اختراق الحدود.
 
وأضافت الصحيفة أن الوحدة ستصبح عملياتية في نهاية العام الحالي، وستتبع للفرقة 91 المسؤولة عن الحدود اللبنانية.
 
وبحسب هآرتس، ستعمل الوحدة أيضا كقوة تدخل سريع في حالة تسلل عناصر "حزب الله"، وسيخدم بضع مئات من المقاتلين فيها معظمهم من قدامى المحاربين في الوحدات الخاصة وألوية المشاة وجميعهم من سكان الجليل.

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