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رغم تضييقات الاحتلال .. المئات يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى

الجمعة 17 سبتمبر 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم تضييقات الاحتلال .. المئات يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى المئات من المقدسيين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال للتضييق عليهم ومنعهم من الوصول إليه.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواطنين توافدوا قبيل الصلاة إلى المسجد من أبوابه المختلفة، وسط محاولات من الاحتلال لمنعهم من الوصول إليه من خلال التضييق عليهم بإغلاق باب الأسباط، ومنع المصلين من المرور بمركباتهم.

واحتجزت شرطة الاحتلال، شابًا فلسطينيًا في محيط المسجد الأقصى، بدون أي أسباب تذكر، فيما احتحزت هويات العشرات من المصلين أثناء دخولهم من عدة أبواب للمسجد لتأدية صلاة الفجر.

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