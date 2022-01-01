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خير: منتخبنا الوطني للسيدات سيكون ندًا قويًا في التصفيات الآسيوية

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
خير: منتخبنا الوطني للسيدات سيكون ندًا قويًا في التصفيات الآسيوية



رام الله /سما/

 يواصل منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم تحضيراته لخوض غمار تصفيات بطولة آسيا 2022، من خلال المجموعة الثامنة، والتي تستضيفها فلسطين خلال الفترة من 19 إلى 25 أيلول/سبتمبر الجاري، والتي تضم أيضًا منتخبي تايلاند وماليزيا.

وأجرى منتخبنا الوطني تدريباته، اليوم الخميس، على ستاد ماجد أسعد بالبيرة، في حين أجرى المنتخبان التايلاندي والماليزي تدريبهما على ستاد فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقال مدرب منتخبنا سيمون خير، إن استضافة فلسطين لتصفيات المجموعة الثامنة يؤكد مدى تطور الرياضة الفلسطينية على كافة المستويات في السنوات الأخيرة، خاصة منذ تولي الفريق جبريل الرجوب رئاسة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأوضح أن منتخبنا للسيدات جاهز لملاقاة المنتخبين الماليزي والتايلندي في هذه التصفيات، رغم وجود عدد من الإصابات لدى بعض اللاعبات اللواتي خضن مؤخرا بطولة كأس العرب في مصر.

وأضاف خير أن "منتخبنا قدم أداءً جيدًا في بطولة كأس العرب، وتتطلع اللاعبات لتحقيق نتائج مميزة في هذه التصفيات الآسيوية الهامة".

وتابع أن المواجهتين أمام تايلاند وماليزيا لن تكونا سهلتين، خاصة المنتخب التايلندي صاحب الخبرة على المستوى القاري، في حين أظهر المنتخب الماليزي تطورا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

وتنطلق المباريات يوم الأحد المقبل بلقاء ماليزيا وتايلاند ضمن الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تواجه فلسطين ماليزيا يوم الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر الجاري، وتختتم مباريات هذه المجموعة بلقاء يجمع فلسطين مع تايلاند يوم السبت الموافق 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

#المنتخب الوطني للسيدات

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