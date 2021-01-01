  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى



عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد وقيامهم بتصرفات استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إنّ التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى مرفُوضة ومُدانة، وتُمثل انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات، واحترام حرمة المسجد، واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

#الاردن #المسجد الأقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

إليسا تتهكم على نصرالله : "مش مفروض عم نحرّر القدس؟

بشرى لمرضى "غسيل الكلى" ..أخيرًا ستنتهي المعاناة

السيسي: "إحنا خايفين من إيه ربنا شايف ومطلع علينا في كل حاجة وصابر علينا "

الأخبار الرئيسية

اشتيه

تفاصيل اجتماع اشتيه مع وزيرة خارجية النرويج: استعراض الأزمة المالية ومسار سياسي ينهي الاحتلال

0

تعرف على الأخبار المضللة التي انتشرت عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع

نفق

معاريف تتساءل: إلى أي مدى دل “نفق جلبوع” على ضعف نتنياهو وإخفاقاته السياسية؟

مدير مستشفى الاوروبي يوضح مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة

مخيم جنين: الفصائل تستعد لصد عدوان محتمل يشنّه الاحتلال الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية