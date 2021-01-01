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إصابات بالاختناق بينهم رضيعة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق بينهم رضيعة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد



جنين /سما/

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بينهم طفلة رضيعة (4 أشهر)، خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في حي أبو شملة وفتشتها، عرف من أصحابها محمد أبو صفد، كما قامت بتفتيش كاميرات مراقبة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، وصوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق بينهم الرضيعة سيلا سامي أبو بكر، حيث نقلتها طواقم إسعاف الهلال الأحمر الى المركز الطبي في البلدة.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #بلدة يعبد

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