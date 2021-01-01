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الاحتلال يعتقل طفلا من بيت أمر شمال الخليل

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل طفلا من بيت أمر شمال الخليل



الخليل /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وليد محمد صبارنة (15 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء عمله برفقة والده وشقيقه بمنطقة "خلة الكتلة" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال الخليل، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البيت البلاستيكي الذي يعملون به في زراعة الخضراوات، واعتقلوا الطفل، وعندما حاول والده منع الجنود من ضربه واعتقاله، قام أحد الجنود بإطلاق رصاصة حي باتجاهه من مسافة مترين ولم يصب بأذى، وتم نقل الطفل إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل المستوطنة المذكورة.

#اعتقال #قوات الاحتلال

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