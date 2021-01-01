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إحياء الذكرى الـ “39” لــِمـجزرة صبـرا وشـاتيلا في جنين

الخميس 16 سبتمبر 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء الذكرى الـ “39” لــِمـجزرة صبـرا وشـاتيلا في جنين



جنين /سما/

 نظمت اليوم، اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين ومديرية التربية والتعليم في المدينة، فعالية بمناسبة الذكرى الـ “39” لمجزرة مخيمي صبرا وشـاتـيلا، بحضور الأستاذ هاني دراغمة نائب مدير التربية والتعليم في جنين، والعقيد فداء تركمان نائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين، ومحمد حبش رئيس اللجنة الشعبية لتخليد الشهداء، وفراس أبو الوفا ممثلا عن حركة فتح مدينة جنين، وممثلي المؤسسات و مديرة ومعلمات وطالبات مدرسة بنات برهان الدين العبوشي في المدينة .

والقيت خلال الفعاليات، عدة كلمات، استعرضت وقائع المجزرة واهدافها ونتائجها، مؤكداً أن شعبنا اقوى من الاحتلال ومجازره، ومصصم على مواصلة مسيرته النضالية حتى دحر الاحتلال وتحرير الاسرى واستعادة جثامين الشهداء .

وقدمت طالبات المدرسة عدة فقرات فنية معبرة عن المناسبة الأليمة على شعبنا الفلسطيني .

#اللجنة الشعبية للاجئين #جنين #صبرا وشاتيلا

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