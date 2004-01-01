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الجيش الإسرائيلي يُعيّن أول امرأة لقيادة كتيبة دفاع جوي

الخميس 16 سبتمبر 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يُعيّن أول امرأة لقيادة كتيبة دفاع جوي



القدس المحتلة /سما/

أعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال عميكام نوركين، تعيين ريفيتال بارزاني قائدة لكتيبة دفاع جوي، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
 
وبحسب الصحيفة، فإن بارزاني هي أول امرأة تتولى قيادة كتيبة دفاع جوي في الجيش الإسرائيلي، وسترأس "كتيبة داوود 66".
 
وأشارت إلى أن بارزاني خدمت في مواقع دفاع جوي مختلفة منذ انضمامها للجيش الإسرائيلي عام 2004، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال، ومن بين المواقع: بطارية الدفاع الجوي "هوك" وكذلك نظام "القبة الحديدية" خلال الحرب على قطاع غزة عام 2012 (عامود السحاب).
 
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن برزاني ستنضم في دورها الجديد إلى الكتيبة 66 للقوات الجوية التي تدير نظام "ديفيد سلينج" للدفاع الصاروخي متوسط ​​المدى، وتراقب تهديدات الصواريخ الباليستية.

#القوات الجوية الإسرائيلية #ريفيتال بارزاني #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل

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